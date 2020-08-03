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منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا إطلاقا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:59 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور ميشيل ريان، المدير التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية، إن الهند تؤدى دورا مهما فى تطوير المرشحات من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تسهم إسهاما كبيرا على الصعيد الدولى وتواجه تحديا بسبب الفيروس الذى أنتشر بها.

وأضاف "ريان" خلال المؤتمر الصحفى لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن الهند تركز فى مجالات محددة لخدمة المناطق الريفية الموجودة بها والتى ليست لها خدمات صحية متوفرة، موضحا انها تمثل بلدا كبيرا فإن الحكومة هناك تعزز من استجاباتها  الصحية وتحظى بدعم من المنظمة.

وتابع أن طاقم فريق منظمة الصحة العالمية لم يعد بعد من الصين، حيث أنه تم الذهاب لهناك من أجل فهم الفيروس ومعرفة الحالات الأولى والاصلية فى ووهان ومعرفة ماهية الحيوانات التى نشرت هذا الفيروس.

وأكد ان ما تحتاج إليه المنظمة هو فهم العلاقات وتحديد مكان إنتقال الفيروس وكيفية انتقاله من الحيوان للإنسان، متابعا أنه كان يوجد حالات رصد فى ووهان للتعرف على الحالات الاولى عن طريق أخذ عينات من جميع الحيوانات فى الصين ودراسة تلك الحالات الاولى من إصابات كورونا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أنه  قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا إطلاقا
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