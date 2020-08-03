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فن

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:52 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكري
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر  حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نسرين طافش مرتدية فستان أصفر وخلخال في قدميها وعلقت على الصورة قائلة: "all of me ".

وحازت الصورة على ردود أفعال واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، ونالت إعجاب الكثيرين.

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وتقوم الفنانة نسرين طافش حاليا بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان "الوجه الآخر"، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني. 

كانت نسرين تنتظر فتح الخطوط الجوية من أجل الحضور إلى مصر للبدء فى تنفيذ العمل الذى يعد البطولة الثانية للفنان ماجد المصرى بعد مسلسل "بحر".
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All of me ☀️

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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