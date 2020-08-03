إفلاس أم استسهال.. أفيش مش أنا يشبه بوستر لـ أحمد حلمى ويوسف الشريف

المثير فى الأمر أن تصميم افيش الفيلم يشبه الى حد بعيد نفس فكرة تصميم فيلم "على جثتى" للفنان احمد حلمى ومسلسل "النهاية" للفنانة يوسف الشريف والذى قدمه فى رمضان الماضى.

ويعتبر هذا التشابه الكبير بين الأفيشات نوعا من الإفلاس فى الأفكار من جانب مصممى الأفيشات.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".