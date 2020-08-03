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فن

إفلاس أم استسهال.. أفيش مش أنا يشبه بوستر لـ أحمد حلمى ويوسف الشريف

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:04 م
تامر حسنى فى مش انا
تامر حسنى فى مش انا
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أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم مش أنا، الذى يقوم ببطولته تامر حسنى منذ أيام الأفيش الدعائى له والذى تصدر فيه تامر حسنى الافيش وظهر فيه وجهه منقسما الى نصفين وهو دلالة شخصية تامر حسنى فى الفيلم والذى يعانى من أمراض نفسية. 

المثير فى الأمر أن تصميم افيش الفيلم يشبه الى حد بعيد نفس فكرة تصميم فيلم "على جثتى" للفنان احمد حلمى ومسلسل "النهاية" للفنانة يوسف الشريف والذى قدمه فى رمضان الماضى. 

ويعتبر هذا التشابه الكبير بين الأفيشات نوعا من الإفلاس فى الأفكار من جانب مصممى الأفيشات. 

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".
 
ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. 
إفلاس أم استسهال.. أفيش مش أنا يشبه بوستر لـ أحمد حلمى ويوسف الشريف
إفلاس أم استسهال.. أفيش مش أنا يشبه بوستر لـ أحمد حلمى ويوسف الشريف
إفلاس أم استسهال.. أفيش مش أنا يشبه بوستر لـ أحمد حلمى ويوسف الشريف
إفلاس أم استسهال.. أفيش مش أنا يشبه بوستر لـ أحمد حلمى ويوسف الشريف
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