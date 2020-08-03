بـ قبعة ونظارة شمس.. إنجي المقدم تشارك متابعيها بصورة جديدة لها

شاركت الفنانة

جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة لها.

وظهرت إنجى المقدم في الصورة بالقبعة والنظارة الشمس، وعلقت على الصورة قائلة "It's a hat kind of day".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- احلي انجي

- قمررررر

- ينفع كده الجمال ده

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وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يوم، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.





وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.