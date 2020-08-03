AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ قبعة ونظارة شمس.. إنجي المقدم تشارك متابعيها بصورة جديدة لها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:02 م
انجي المقدم
انجي المقدم
Advertisements
ندى فكري
شاركت الفنانة إنجى المقدم، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة لها.

وظهرت إنجى المقدم في الصورة  بالقبعة والنظارة الشمس، وعلقت على الصورة قائلة "It's a hat kind of day".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- احلي انجي
- قمررررر
- ينفع كده الجمال ده

اقرأ أيضًا:
وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يوم، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.
 
View this post on Instagram

It’s a hat kind of day 😉 #Summer2020 #eid

A post shared by Injy El Mokkaddem (@injyelmokkaddem) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكرا على الطاقة العظيمة.. إنجي المقدم تشارك جمهورها بصورة من عيد ميلادها

بـ هوت شورت.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

حلاوة شمسنا.. إنجى المقدم تشارك جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية

من أمام البحر.. إنجي المقدم تشارك جمهورها صورة جديدة لها

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية يفض سرداق عزاء ويقيل رئيس الوحدة المحلية بالمهدية

منظمة الصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا إطلاقا

85 ألف دولار سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير

رسميا .. الكاف يعلن إقامة مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا بدون جمهور

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

كسر في الركبة وجروح بالوجه.. سيدة تهشم وجه أخرى بسبب كمامة "فيديو صادم"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد