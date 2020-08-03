AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حصر الأصول وتراخيص الأراضي.. اختصاصات لجنة الاستثمار بـ"الوطنية للصحافة"

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
ننشر اختصاصات لجنة الاستثمار ، إحدى اللجان التى شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة.

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى اللجان النوعية بالهيئة طبقًا للقانون 179 لسنة 2018 الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية.

و كان قد أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تشكيل اللجان يأتى فى إطار تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن كل لجنة سوف تقوم بتقديم خطة عملها لتتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم للهيئة ضمانًا لتحقيق الدور الفعال والمنشود لهذه اللجان، مؤكدًا ان اللجان سوف تضم عددًا من الشخصيات من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة سواء من داخل المؤسسات الصحفية القومية أو خارجها.

وشهد الاجتماع تشكيل 9 لجان جاءت على النحو التالى :-لجنة تقييم وتطوير الأداء المهنى، و اللجنة القانونية و لجنة الاتصال والمتابعة والتوزيع ولجنة التثقيف وتنمية الوعى القومى ولجنة التدريب والعلاقات الخارجية ولجنة الاستثمار و لجنة الشكاوى والمقترحات ولجنة الشئون المالية والإدارية ، ولجنة فض المنازعات. 

وتختص  لجنة الاستثمار بالاتى : التنسيق مع المؤسسات الصحفية لحصر ، وتصنيف الأصول غير المستغلة واقتراح الأفكار الخاصة بتحويلها الى أصول مستغلة من شأنها زيادة موارد المؤسسة.

والعمل على إزالة المعوقات التي تحاصر بعض الأصول الأخرى و كذا تراخيص الأراضى و المنشآت المملوكة للمؤسسات الصحفية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوربجى: أداء اليمين الدستورية للهيئات الإعلامية 5 يوليو

اليوم .. عبدالصادق الشوربجى يترأس اجتماعه الأول لـ الهيئة الوطنية للصحافة

كيف تتعامل المؤسسات الصحفية مع الديون؟.. رئيس الهيئة الوطنية يقدم الحل ..فيديو

الوطنية للصحافة: تعيين أحمد مختار وكيلا للهيئة ومروة السيسي أمينًا عاما

بالأسماء.. التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للصحافة

اليوم.. كرم جبر يلتقى رئيس الوطنية للصحافة للتنسيق بين المجلس والهيئة

ترشيحاتنا

حكم ارتداء المايوه البوركيني.. الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

طبيب يحذر مرضى القلب من تناول اللحم الضأن: غني بالدهون

بشرى| حماية المستهلك يبحث مع التعليم استرداد أولياء الأمور لمصاريف الباص

الصحة العالمية تعلن فشلها أمام وباء كورونا: لا علاج على الإطلاق

محلل سياسي: تصريحات وزيرا خارجية مصر والكويت قطعت الطريق أمام شائعات الطابور الخامس

فيديوجراف| غضب شديد داخل الأهلي بسبب حسن شاكوش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد