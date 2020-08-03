حصر الأصول وتراخيص الأراضي.. اختصاصات لجنة الاستثمار بـ"الوطنية للصحافة"

ننشر اختصاصات لجنة الاستثمار ، إحدى اللجان التى شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة.





وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى اللجان النوعية بالهيئة طبقًا للقانون 179 لسنة 2018 الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية.





و كان قد أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تشكيل اللجان يأتى فى إطار تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة للهيئة طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن كل لجنة سوف تقوم بتقديم خطة عملها لتتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم للهيئة ضمانًا لتحقيق الدور الفعال والمنشود لهذه اللجان، مؤكدًا ان اللجان سوف تضم عددًا من الشخصيات من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة سواء من داخل المؤسسات الصحفية القومية أو خارجها.





وشهد الاجتماع تشكيل 9 لجان جاءت على النحو التالى :-لجنة تقييم وتطوير الأداء المهنى، و اللجنة القانونية و لجنة الاتصال والمتابعة والتوزيع ولجنة التثقيف وتنمية الوعى القومى ولجنة التدريب والعلاقات الخارجية ولجنة الاستثمار و لجنة الشكاوى والمقترحات ولجنة الشئون المالية والإدارية ، ولجنة فض المنازعات.





وتختص لجنة الاستثمار بالاتى : التنسيق مع المؤسسات الصحفية لحصر ، وتصنيف الأصول غير المستغلة واقتراح الأفكار الخاصة بتحويلها الى أصول مستغلة من شأنها زيادة موارد المؤسسة.



