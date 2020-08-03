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رياضة

الجهاز الفني يحسم مستقبل العربي بدر وشادي رضوان في فريق الأهلي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:23 م
شادي رضوان
شادي رضوان
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عبد الحكيم أبو علم
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن العربي بدر أحد أهم المواهب الصاعدة من قطاع الناشئين.

وقال الجهاز الفني إن هناك اهتمام خاصا باللاعب الصاعد وسيكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة وسيتم الدفع أساسيًا أو حتي بديل بهدف منحه الخبرات الكافية.

وأضاف: "نبحث عن مواصلة الانتصارات لحسم الدوري مبكرًا وحينها سيكون للعربي بدر وشادي رضوان دور مهم داخل الفريق وسيشاركون في المباريات".

وأوضح أن الثنائي دخلا حسابات السويسري رينيه فايلر وسيمنحهم الفرصة خلال الفترة المقبلة ولا حديث الآن عن إعارتهم بأي شكل من الأشكال.
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