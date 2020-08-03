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اقتصاد

الغرف التجارية: زيادة معروض السلع وثبات الأسعار واستقرار السوق

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:04 م
الغرف التجارية
الغرف التجارية
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ولاء عبد الكريم


كشف تقرير غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن استقرار السوق وثبات الأسعار نتيجة زيادة معروض السلع في القطاعات المختلفة مع رابع أيام عيد الاضحي المبارك.

وقال التقرير إن غرف العمليات النوعية بالغرف التجارية علي مستوي الجمهورية أشارت تقاريرها إلي استقرار السوق في المحافظات المختلفة وان الحركة التجارية منتظمة وتسير وفق معدلاتها الطبيعية.

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وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان غرف العمليات الفرعية  التي تعمل تحت اشراف رؤساء الغرف التجارية ومتابعة امناء العموم تتابع بشكل مستمر خلال ايام عيد الاضحي المبارك الحركة التجارية بكافة اسواق الجمهورية كل غرفة في نطاق محافظتها وان هناك تنسيق كامل مع الغرفة المركزية بالاتحاد لمتابعة الاسواق خاصة خلال ايام العيد وان كافة السلع متوفرة وتلبي متطلبات المواطنين.

وشدد علي ان غرف العمليات الفرعية بالمحافظات تعمل علي مدار الاسبوع للموقوف علي اي مستجدات للمساهمة في ضبط السوق.

واشاد رئيس "الاتحاد" بدور رؤساء ومجالس ادارات الغرف التجارية ومجهوداتهم في متابعة الاسواق بالمحافظات المختلفة لضمان استقرار السوق ومساندة المواطنين خاصة اثناء المواسم التي تتطلب تكثيف المتابعة.

وتوقع ان تستمر حالة الاستقرار بالسوق خاصة في ظل زيادة معروض السلع والدور الحكومي الواضح في زيادة المعروض من السلع المختلفة عن طريق المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة والسيارات المتنقلة لجهاز الخدمة الوطنية ودور الجهات الرقابية وحماية المستهلك لضبط السوق وهو ما يصب في صالح المواطن والتاجر والصانع ومن ثم اقتصادنا القومي.

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