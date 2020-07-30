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اقتصاد

استعدادا لعيد الأضحى.. الغرف التجارية ترصد حالة السوق بالمحافظات

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن  أن  غرفة العمليات المركزية بالاتحاد تكثف عملها لمتابعة الاسواق مع  استقبال عيد الأضحي المبارك. 

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هناك رصد مستمر  لكافة الأسواق للإطمئنان على انتظام الحركة التجارية  خلال ايام عيد الأضحى المبارك ورصد اخر المستجدات التي قد تحدث  بالسوق .

وأشار (العربي ) الي أن كل غرفة تجارية في ال ٢٧ محافظة  بها غرفة عمليات فرعية تحت إشراف رؤساء الغرف التجارية شخصيا  ومتابعة أمناء العموم  لرصد حالة السوق و مدي توافر السلع والأسعار و المستجدات لرفع تقرير  نهائيا للغرفة المركزية بالاتحاد  .

 وأكد  رئيس اتحاد الغرف التجارية علي  توافر معروض  كافة السلع  خاصة  اللحوم واستقرار أسعار الأضاحي  هذا العام وانخفاض اسعار معظم الأصناف في قطاع  الخضروات والفاكهة    حسب تقرير الشعب المتخصصة في الأنشطة المختلفة  استعدادا لاستقبال العيد.
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