جولات موسعة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقليوبية فى العيد

قام الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية بجولة مفاجئة لمستشفيات شبرا الخيمة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.





وتفقد نائب المحافظ مستشفيات أبو المنجا المركزي وناصر العام ومركز صحة حجازي بحي غرب شبرا الخيمة ومستشفى بهتيم المركزي بحي شرق شبرا الخيمة.





وخلال الجولة وجه نائب المحافظ التحية الاطقم الطبية لما يبذلوه من مجهود مستمر خاصة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.





من ناحية أخرى قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالمرور على العيادات والوحدات الصحية بقرى الوحدات المحلية بالبقاشين وتصفا وكفر تصفا وكفر مروان وكفر رجب لمتابعة العمل لراحة وخدمة المواطنين.





وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مجلس المدينة أن الحملة تستهدف الأجهزة المحلية استهدفت المرور على كل الخدمات ورصد المشكلات وحلها فورا طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة لشعور كل المواطنين بالخدمات والراحة التامة.