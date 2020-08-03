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رياضة

7 مواقف تكشف عن الوجه الحقيقي لمرتضى منصور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:10 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي
لا يختلف اثنان على أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يعد من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بسبب تصريحاته القوية تجاه العديد من الشخصيات الرياضية والسياسية أحيانا، ولكن لمرتضى منصور وجه آخر ومواقف هادئة تجاه بعض الفئات بعيدا تماما عن تصريحاته ومعاركه النارية.
فى هذا التقرير يرصد صدى البلد 7 مواقف تكشف عن الوجه الحقيقى لمرتضى منصور الذى لا يراه أعداؤه من خلال وقائع حدثت بالفعل وعلى مرأى ومسمع من الجميع.


1- شهداء الجيش والشرطة:
يؤمن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس الشعب بالتضحيات الكبيرة التى قدمها شهداء الجيش والشرطة فى الدفاع عن أرض الوطن بأرواحهم الذكية لذا كان النادي الوحيد الذى وضع فى لائحته الداخلية بندا تمنح حق حصول أسرة شهداء الجيش والشرطة على عضوية الزمالك العاملة بدون مقابل تقديرا من المستشار لذويهم الأبطال.

2- ذوو القدرات الخاصة:

رتبط المستشار مرتضى منصور بعلاقات قوية مع ذوى القدرات الخاصة من المعاقين حركيا أو ذهنيا ليس فقط من أعضاء النادي ولكن من جماهير الزمالك حيث يحرص دائما على استقبالهم بمكتبه والاستماع لمشاكلهم ومساعدتهم سواء ماليا من جيبه الخاص أو تلبية طلباتهم بالحصول على عضوية القلعة البيضاء الشرفية وحضور مباريات الفريق الأبيض بتخصيص أماكن لهم بالاستادات التى تستضيف مباريات الزمالك


3- الأطفال :
يحظى مرتضى منصور بحب منقطع النظير من الأطفال الصغار الذين يهرلون لالتقاط الصور التذكارية معه لمجرد رؤيته داخل الزمالك حيث يتبادلون مع الأحاديث الطريفة فى مشهد ينم عن روح الأسرة الواحدة وشخصية حنونة من المستشار تجاه هذه الفئة العمرية من فلذات أكبادنا.

4 - معاش نجوم الرياضية :

يعد مرتضى منصور رئيس النادي الوحيد الذى خصص معاش شهري لائق لنجوم الرياضة المعتزلين داخل القلعة البيضاء بما يحفظ لهم حياة كريمة وتقديرا لما قدموه من عطاء داخل الزمالك بجانب تخصيص حدائق ومنشآت رياضية تحمل أسماء هؤلاء النجوم لتخليد ذكراهم.

5- علاج المصابين :

يولى مرتضى منصور اهتماما كبيرا لمساندة اللاعبين المصابين سواء فى قطاع الناشئين أو الفرق الرياضية بتحمل نفقات علاجهم بالخارج حتى البعض غير المرتبطين بعقود مع الفريق من صغار السن أو الذين لا يعلبون بشكل أساسى مع الفريق الأبيض الأول.

6- خفة الظل وروح الفكاهة: 

القريبون من المستشار مرتضى منصور يعلمون جيدا أنه يمتلك خفة ظل وروحا تواقة للضحك والفكاهة فى حالات الروقان بشكل لا يضاهيه فيه أحدا الأمر الذى يجعل الكثيرون يدافعون عنه لمعرفتهم بحقيقة شخصيته التى يحاول أعداءه التركيز على الجانب الذى يظهر فقط بانتقاده لخصومه عبر الفضائيات بعبارات قد يراها البعض قاسية .

7- الصلاة وقراءة القرآن :

يحرص المستشار مرتضى منصور على أداة الصلاة فى مواعيدها  بجانب عشقه لأعمال الخير واعمار بيوت الله مثلما دشن مسجدين كبيرين بمقر النادي بميت عقبة على مساحات واسعة وتخصيص دورا فيها لتحفيظ القرآن وكذلك تبرعه بمبلغ مالى من جيبه الخاص لفرش المسجد الجديد على شارع جامعة الدول العربية.
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