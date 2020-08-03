AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسؤول روسي يتوقع تسجيل أول لقاح ضد فيروس "كورونا" خلال 10 أيام

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:52 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
  قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن الصندوق يتوقع تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا خلال 10 أيام، وأن هناك طلبات من دول أجنبية لإنتاج اللقاح؛ من بينها البرازيل والهند.
 
وأضاف دميترييف - في تصريحات تلفزيونية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم /الإثنين/ - "نتوقع تسجيل اللقاح في روسيا خلال 10 أيام.. بالطبع ستلتزم وزارة الصحة بجميع الإجراءات، لقدت سلموا بالفعل أولى النتائج، وتجارب المرحلتين الأولى والثانية، ويعتبرون أن النتائج جيدة جدا .. بعض الدول الأجنبية مهتمة بإنتاج اللقاح، هناك طلبات من 20 دولة، وهناك أكثر من 5 دول تعمل معنا من أجل تصنيع اللقاح الروسي في بلادهم".

وتابع قائلا: " من المهم أنه لن يتم تلقيح الروس فقط.. بالطبع هناك اهتمام كبير من البرازيل والهند، ومن العديد من البلدان الأخرى التي تنتظر إلى اللقاح الروسي".

وأوضح رئيس صندوق الاستثمارات: "ننتظر بالتأكيد تسجيل هذا اللقاح في روسيا.. إذا حدث هذا في غضون الأيام العشرة المقبلة، فلن نتقدم على الولايات المتحدة الأميركية فحسب بل على جميع البلدان الأخرى، لأن هذا سيكون أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد مسجل في العالم".

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أعلن قبل أيام أن التجارب السريرية للقاح ضد فيروس "كورونا" الذي يطوره مركز "جاماليا" اكتملت بنجاح، مشيرًا إلى أنه من المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا في شهر أكتوبر المقبل.

وبدأت التجارب السريرية على اللقاح، الذي طوره مركز" جاماليا" القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، في جامعة "سيتشينوف" الروسية، في 18 يونيو الماضي. كما يتم إجراء اختبارات اللقاح على متطوعين في مستشفى "بوردينكو" التابع لوزارة الدفاع الروسية.
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. إعلان نتيجة الثانوية العامة غدا.. والصحة العالمية: قد لا يكون هناك حل لأزمة كورونا إطلاقا

بدل ما أزفه عريس وديته في كفن.. والدة شهيد الجدعنة بشبرا الخيمة: قتلوا ابنى غدرا.. فيديو

الشهر المقبل .. بريطانيا تعلن موعد إنتاج لقاح كورونا

كويتيون يتحدثون لـ صدى البلد: مصيرنا واحد.. الإخوان يلعبون بالنار لتمرير صفقة أردوغان المشبوهة.. علاقات البلدين متجذرة ولا مساس بها

في ذكرى ميلاد رشدي أباظة.. والدته سبب وفاته ورفضت إلقاء نظرة أخيرة عليه

العربية اتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينخفض في المواصلات ويزيد في مكان العمل.. علماء يكتشفون السر

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها