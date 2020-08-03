حكومة نتنياهو تهدد بالرد على أي عملية تستهدف مواقع إسرائيلية

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بني جانتس تهديدات بالرد على أي عملية ضد أهداف إسرائيلية.





كان جيش الاحتلال الاسرائيلي أعلن عن استهداف خلية حاولت زرع عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا مساء أمس.





ونقلت وسائل إعلام عن بنيامين نتنياهو قوله خلال اجتماع مع حزب الليكود، إن التوتر على الجبهة الشمالية لا يزال قائمًا، وسنرد باستهداف كل من يحاول المساس بنا.





وتابع نتنياهو "أحبطنا ليلة أمس عملًا إرهابيًا على الجبهة السورية إضافة إلى أننا قمنا بالرد على إطلاق صاروخ من قطاع غزة".





من جانبه أكد وزير الدفاع، بني جانتس، أن قوات الجيش منعت وقوع عملية الليلة الماضية وردت عليها بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الجيش سيرد على كل من حاول انتهاك سيادة "إسرائيل" بالوقت والزمان المناسبين.