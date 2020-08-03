عبد الناصر محمد يكشف سبب تأخير توقيعه على عقود تدريب بهلاء العماني

كشف عبد الناصر محمد المدير الفني السابق لنادي مصر سبب تأجيل توقيعه على عقود تدريب فريق بهلاء العماني.





وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لـ " صدى البلد":" كانت هناك مفاوضات خلال الأيام الماضية من جانب إدارة نادي بهلاء العمان لتدريب الفريق، ووافقت مبدئيا".





وأضاف:" سبب تأخير توقيع العقود هو أن حظر التجوال في دولة عمان ممتد حتى 8 أغسطس الحالي، لذلك من الصعب توقيع العقود قبل انتهاء الحظر".





وتابع: "ليس هناك اتفاقا نهائيا حتى الآن، مجلس إدارة نادي بهلاء العماني سيجتمع عقب انتهاء حظر التجول، بعدها ستضح الرؤية".



