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رياضة

عبد الناصر محمد يكشف سبب تأخير توقيعه على عقود تدريب بهلاء العماني

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:33 م
عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد
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محمد السعيد
كشف عبد الناصر محمد المدير الفني السابق لنادي مصر سبب تأجيل توقيعه على عقود تدريب فريق بهلاء العماني.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لـ " صدى البلد":" كانت هناك مفاوضات خلال الأيام الماضية من جانب إدارة نادي بهلاء العمان لتدريب الفريق، ووافقت مبدئيا".

وأضاف:" سبب تأخير توقيع العقود هو أن حظر التجوال في دولة عمان ممتد حتى 8 أغسطس الحالي، لذلك من الصعب توقيع العقود قبل انتهاء الحظر".

وتابع: "ليس هناك اتفاقا نهائيا حتى الآن، مجلس إدارة نادي بهلاء العماني سيجتمع عقب انتهاء حظر التجول، بعدها ستضح الرؤية".

وتابع: "حال توليت قيادة فريق بهلاء العماني، سيكون معي الكابتن مصطفى عسكر مدرب عام ووسام إسماعيل مدربا لحراس المرمى".
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