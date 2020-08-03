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عشان ماتدخلش فى الخطر .. اعرف أعراض الإجهاد الحراري

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:31 م
عشان ماتدخلش فى الخطر
عشان ماتدخلش فى الخطر .. اعرف اعراض الاجهاد الحرارى
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اسماء محمد
الإجهاد الحرارى أو ما يعرف بضربة الشمس، يمكن أن يسبب مضاعفات كثيرة تبدأ بالدوخة والإغماء وقد تصل للوفاة؛ لذا لا بد من معرفة أعراضها للتمكن من اكتشافها بسرعة والتعامل معها بشكل صحيح.

عرض موقع "nhs " أهم أعراض الإصابة بالاجهاد الحرارى او ضربة الشمس.
- الصداع
- الدوخة والارتباك
- فقدان الشهية والشعور بالمرض
- التعرق المفرط .
- البشرة الشاحبة الرطبة
- تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة
- تنفس أو نبض سريع
- درجة حرارة 38 درجة مئوية أو أعلى
- العطش الشديد

يذكر أن الأعراض تكون متشابهة عند البالغين والأطفال فى اغلب الحالات إلا أن الأطفال قد يصبحون مرنين ونائمين.

إذا أظهر شخص ما علامات على الإجهاد الحراري ، فيجب تبريده.
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