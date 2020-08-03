اللي عايز يعرف تاريخي يشوف إنجازاتي.. صاحب تمثال مصر تنهض: لم يكتمل بعد ومعيار الجمال مختلف

قال الفنان التشكيلي أحمد عبد الكريم، صاحب تمثال "مصر تنهض"، إن التمثال لم يكتمل بعد، مضيفا:" لم اصل إلى الشكل النهائي للتمثال".
وأضاف أحمد عبد الكريم في مداخلة هاتفية على قناة " سكاي نيوز عربية"، :" نشرت صورة تمثال مصر تنهض على صفحة شخصية لي ولمجموعة من الأصدقاء فقط، وفوجئت بأن الأمر تحول إلى سخرية ونقد هدام تجاه التمثال".
وتابع احمد عبد الكريم:" معيار الجمال مختلف من شخص لأخر، وهذه ثاني تجربة لي على نحت الرخام".
وأكمل أحمد عبد الكريم:" مصر أكبر بكثير من أي عمل فني وتشكيلي، والتمثال لم ينته بالكمال وعملية النحت على الرخام عملية صعبة وتعتمد على الحذف فقط ".
ولفت احمد عبد الكريم:" مستمر في تنفيذ اعمال فنية ومنحوتات بعد تمثال مصر تنهض واللي عايز يعرف أكتر عن تاريخي يدخل صفحاتي على السوشيال ميديا يشوف انجازاتي".