اللي عايز يعرف تاريخي يشوف إنجازاتي.. صاحب تمثال مصر تنهض: لم يكتمل بعد ومعيار الجمال مختلف

قال الفنان التشكيلي أحمد عبد الكريم، صاحب تمثال " مصر تنهض "، إن التمثال لم يكتمل بعد، مضيفا:" لم اصل إلى الشكل النهائي للتمثال".





وأضاف أحمد عبد الكريم في مداخلة هاتفية على قناة " سكاي نيوز عربية"، :" نشرت صورة تمثال مصر تنهض على صفحة شخصية لي ولمجموعة فقط، وفوجئت بأن الأمر تحول إلى سخرية ونقد هدام تجاه التمثال". من الأصدقاءبأنالأمر





وتابع احمد عبد الكريم:" معيار الجمال مختلف من شخص لأخر، وهذه ثاني تجربة لي على نحت الرخام".





وأكمل أحمد عبد الكريم:" مصر أكبر بكثير من أي عمل فني وتشكيلي، و التمثال لم ينته بالكمال وعملية النحت على الرخام عملية صعبة وتعتمد على الحذف فقط ".





ولفت احمد عبد الكريم:" مستمر في تنفيذ اعمال فنية ومنحوتات بعد تمثال مصر تنهض واللي عايز يعرف أكتر عن تاريخي يدخل صفحاتي على السوشيال ميديا يشوف انجازاتي".











