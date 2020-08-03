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اللي عايز يعرف تاريخي يشوف إنجازاتي.. صاحب تمثال مصر تنهض: لم يكتمل بعد ومعيار الجمال مختلف

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:54 م
تمثال مصر تنهض
تمثال مصر تنهض
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هاني حسين
قال الفنان التشكيلي أحمد عبد الكريم، صاحب تمثال "مصر تنهض"، إن التمثال لم يكتمل بعد، مضيفا:" لم اصل إلى الشكل النهائي للتمثال".

وأضاف أحمد عبد الكريم في مداخلة هاتفية على قناة " سكاي نيوز عربية"، :"  نشرت صورة تمثال مصر تنهض  على صفحة شخصية لي ولمجموعة من الأصدقاء فقط، وفوجئت بأن الأمر تحول إلى سخرية ونقد هدام تجاه التمثال".

وتابع احمد عبد الكريم:"  معيار الجمال مختلف من شخص لأخر، وهذه ثاني تجربة لي على نحت الرخام".

وأكمل أحمد عبد الكريم:" مصر أكبر بكثير من أي عمل فني وتشكيلي، والتمثال لم ينته بالكمال وعملية النحت على الرخام عملية صعبة وتعتمد على الحذف فقط ".

ولفت احمد عبد الكريم:"  مستمر في تنفيذ اعمال فنية ومنحوتات بعد تمثال مصر تنهض  واللي عايز يعرف أكتر عن تاريخي يدخل صفحاتي على السوشيال ميديا  يشوف انجازاتي".



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