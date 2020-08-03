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رياضة

تريزيجيه يهنئ عمرو جمال بعيد ميلاده .. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:18 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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مصطفى كرم
هنأ محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، صديقه عمرو جمال لاعب الأهلي السابق بعيد ميلاده.

ونشر تريزيجيه عبر خاصية استوري بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع عمرو جمال، وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد يا مورا". 

كانت صحيفة ذا صن البريطانية كشفت عن قائمة بأسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي.

وتواجد لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه ضمن القائمة في المركز الرابع بسرعة وصلت 23.26 ميل في الساعة.


وقاد تريزيجيه فريقه أستون فيلا للبقاء في البريميرليج هذا الموسم بعد احتلالهم المركز السابع عشر.
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