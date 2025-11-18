قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
توك شو

الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة

المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني
المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني
إسراء صبري

أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة، وتحرص على توفير المزيد من التيسيرات لمختلف مكوناته، وذلك بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من خلال العمل بين الجهات المعنية لتسهيل إجراءات دخول وخروج السائحين عبر مختلف المنافذ، وخاصة المطارات.

وأشار «الحمصاني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، إلى أن تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات يمثل أولوية كبرى، باعتباره عاملا مهما في تحسين تجربة السائح منذ لحظة وصوله إلى مصر.

ونوه بأن الشهور الماضية شهدت جهودا واسعة لتطوير منظومة التأشيرة الإلكترونية، من خلال استحداث نظم رقمية تتيح لجميع الجنسيات التقدم للحصول على التأشيرة قبل الوصول، إلى جانب منظومة التأشيرة الاضطرارية التي يمكن الحصول عليها في المطارات، بما يضمن سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات.

وأشار المتحدث إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير والزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، نتيجة جهود التطوير في المواقع السياحية المختلفة، استلزمت وضع خطة شاملة لاستيعاب هذه الزيادة، سواء عبر زيادة الطاقة الفندقية أو من خلال تسهيل إجراءات الدخول، مضيفا أنه في هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالانتهاء من تجهيز جميع المطارات بنهاية عام 2026 لاستقبال الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية.

وأكد الحمصاني أن هذه الجهود تسهم في دعم مستهدفات الدولة، للوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن تسهيل إجراءات الدخول والخروج، وزيادة المنافذ المطورة، وتحسين تجربة السائح، جميعها عوامل تدعم زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح أن تطوير المطارات والمنافذ يشمل تعميم منظومتي التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة الاضطرارية، بحيث تكون جاهزة بالكامل بنهاية عام 2026، بما يساعد في استقبال الزيادات الكبيرة المتوقعة في أعداد السائحين والزائرين، مؤكدا أن تنشيط قطاع السياحة ينعكس إيجابيا على توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق عوائد اقتصادية مهمة للدولة.

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

وزير الإسكان

مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة الغربية لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

البورصة

البورصة المصرية تتباين في مستهل تعاملات الثلاثاء

وزير التنمية والصناعة

وزير الصناعة يشارك في اجتماعات اللجنة المصرية التشادية المشتركة

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

