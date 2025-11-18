مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس

التقى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عصام فريد لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.

أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس الشيوخ

وأكد مدبولي خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة لدعم مسيرة التنمية واستكمال المشروعات القومية التي تشهدها مصر، مشددًا على أن تكامل الأدوار بين السلطات يساهم في تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز استقرار الدولة.

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد عن تقديره للتهنئة، مؤكدًا عزمه على الاضطلاع بمسؤولياته بكفاءة والعمل على تعزيز دور المجلس في الرقابة والتشريع بما يخدم الشعب المصري.