نائب الشيوخ: افتتاح المحطات البحرية أمس يعكس رؤية مصر للتحول الاقتصادي واللوجستي

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عددًا من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تعيد لمصر مكانتها الطبيعية بين الدول، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات.

وأضاف سمير لـ صدي البلد أن ما تحقق من إنجازات في الموانئ المصرية أمس "لم يحدث من قبل"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية للبنية التحتية البحرية، وتفتح آفاقًا واسعة لتحسين حركة التجارة، وزيادة فرص التشغيل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه المشروعات تضع مصر على طريق تحويل موقعها الجغرافي الفريد إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، لافتًا إلى أن البرلمان يدعم كل الإجراءات والتشريعات التي تضمن نجاح هذه الرؤية الوطنية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من قناة السويس والموانئ المصرية.

وشدد سمير على أن ما شهدته المنطقة الاقتصادية أمس يمثل بداية مرحلة جديدة للنمو والتنمية المستدامة، تعزز قدرة مصر على المنافسة الإقليمية والدولية وتضمن تعزيز مواردها الاقتصادية للأجيال القادمة.