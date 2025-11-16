قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: كلمة الرئيس السيسي في أسبوع الإعمار رسالة دعم لجهود القارة

عياد رزق
عياد رزق
حسن رضوان

أشاد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بإطلاق النسخة الخامسة من أسبوع الاتحاد الإفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، والمنعقد خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2025 تحت عنوان "إعادة بناء الحياة بعد النزاع من خلال العدالة التعويضية"، مؤكداً أن استضافة القاهرة لفعالياته الرئيسية هذا العام تمثل رسالة دعم واضحة لجهود القارة في مواجهة آثار النزاعات وإعادة بناء المجتمعات المتضررة بما يعزز مسارات السلم والأمن والتنمية.


وأكد رزق في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي تناولت بوضوح التحديات الأمنية والتنموية المتشابكة التي تواجه القارة الإفريقية، وعلى رأسها النزاعات الداخلية، وانتشار الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والأزمات الإنسانية، والفقر، وتراجع معدلات التعليم، بجانب التحديات البارزة مثل تغيّر المناخ واستخدامات التكنولوجيا المتطورة، موضحاً أن هذه التحديات تقترن بتأثيرات الظروف الدولية والاستقطاب العالمي، مما يكرّس هشاشة الأوضاع في بعض الدول الإفريقية ويؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لتنفيذ سياسات واستراتيجيات الاتحاد الإفريقي الطموحة لتحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء وفقًا لأجندة أفريقيا 2063.


وشدّد عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري ، على ما تضمنته كلمة الرئيس من التأكيد على أن القارة، رغم التحديات، تمتلك مقومات هائلة وموارد بشرية غنية، وقطعت شوطًا مقدّرًا في توظيف هذه الإمكانات لدعم السلم والأمن والتنمية، مبرزاً أهمية تبنّي مقتربات شاملة تراعي الأسباب الجذرية للصراعات، وفي القلب منها إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، والتي تشمل تأهيل المؤسسات، ودعم الملكية الوطنية للحلول، وبناء القدرات، وزيادة وعي المواطنين، ودفع جهود التنمية الشاملة، وإشراك الشباب والمرأة، وتحقيق العدالة لضحايا الصراعات باعتبارها ركيزة لبناء الاستقرار.


وأشار رزق إلى ما جاء في كلمة الرئيس بشأن مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة، ودوره الفاعل في تنفيذ برامج وأنشطة خلال السنوات الماضية في عدد من الدول الإفريقية لدعم جهود التعافي والاستقرار، وبناء القدرات الوطنية، ورفع الوعي بين المواطنين، منوهاً إلى انعقاد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أكتوبر 2025، باعتباره تجسيدًا للرؤية المصرية في تعزيز الرابط بين السلم والأمن والتنمية في سياق ما بعد النزاعات.


واختتم الدكتور عياد رزق بيانه على ما ورد في كلمة الرئيس من التزامه، بصفته رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الإفريقي، بالاستمرار في التنسيق مع القادة الأفارقة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين، من أجل تحقيق تطلعات أبناء القارة المشروعة في السلم والأمن والتنمية المستدامة، والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف أجندة أفريقيا 2063.

عياد رزق حزب الشعب الجمهوري الاتحاد الإفريقي القارة الإفريقية الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

تريزيجيه

في الأهلي مش بنام.. تريزيجيه يفجر مفاجآت حول سوبر الزمالك ورحيل بنشرقي

ترشيحاتنا

محمد صبري

حسام المندوه يتكفل بتكاليف مدارس أولاد الراحل محمد صبري.. تفاصيل

جمال حمزة

جمال حمزة: محمد صبري دفع ثمن حماسه الكبير للزمالك

خالد الغندور

مدحت عبد الهادي: خالد الغندور كابتني وأخويا.. ولا توجد أي أزمة بيننا

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد