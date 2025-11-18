قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بدعم الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجا، وتقديم الرعاية الطبية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية .

وفي هذا الإطار، نظم حي أول المنتزة، قافلة طبية سكانية متكاملة لخدمة أهالي عزبة "الرحمة" بالظهير الريفي للحي، وتضمنت فعاليات القافلة، توقيع الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات "باطنة، أطفال، صحة المرأة، تنظيم الأسرة، وأمراض مزمنة"، مع صرف العلاج مجانًا لجميع الحالات.

وأتاحت القافلة أيضًا خدمات خاصة للمرأة، شملت الكشف في تخصص النسا والتوليد، ومتابعة الحمل، وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، في إطار دعم صحة المرأة بالقرى والمناطق الريفية.

وشاركت حملة "100 مليون صحة" ضمن فعاليات القافلة، حيث تم تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الكُلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوي، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة في رفع المستوى الصحي للمواطنين ومكافحة الأمراض المزمنة.

وتضمنت القافلة، إقامة ندوات توعوية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وضرورة نشر الوعي البيئي بين المواطنين، وأهمية المباعدة بين فترات الحمل ودورها في الحفاظ على صحة الأم والطفل.

تأتي القافلة الطبية في إطار حرص حي أول المنتزه، على تعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية، والوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى مختلف المناطق، خاصة الأكثر احتياجًا، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين الوعي الصحي لدى المواطنين.

