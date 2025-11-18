محافظ الإسكندرية يوجه بدعم الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجا، وتقديم الرعاية الطبية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية .

وفي هذا الإطار، نظم حي أول المنتزة، قافلة طبية سكانية متكاملة لخدمة أهالي عزبة "الرحمة" بالظهير الريفي للحي، وتضمنت فعاليات القافلة، توقيع الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات "باطنة، أطفال، صحة المرأة، تنظيم الأسرة، وأمراض مزمنة"، مع صرف العلاج مجانًا لجميع الحالات.

وأتاحت القافلة أيضًا خدمات خاصة للمرأة، شملت الكشف في تخصص النسا والتوليد، ومتابعة الحمل، وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، في إطار دعم صحة المرأة بالقرى والمناطق الريفية.

وشاركت حملة "100 مليون صحة" ضمن فعاليات القافلة، حيث تم تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الكُلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوي، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة في رفع المستوى الصحي للمواطنين ومكافحة الأمراض المزمنة.

وتضمنت القافلة، إقامة ندوات توعوية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وضرورة نشر الوعي البيئي بين المواطنين، وأهمية المباعدة بين فترات الحمل ودورها في الحفاظ على صحة الأم والطفل.

تأتي القافلة الطبية في إطار حرص حي أول المنتزه، على تعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية، والوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى مختلف المناطق، خاصة الأكثر احتياجًا، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين الوعي الصحي لدى المواطنين.