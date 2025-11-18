قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين بحي غرب شبين الكوم

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين " كوبري الميتين " بنطاق حي غرب شبين الكوم، وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الأنفاق وشبكات الطرق استعداداً لموسم الشتاء والحفاظ على عدم تكدس وتجميع مياه الأمطار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالهامب سيد شعبان رئيس حي غرب، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

حيث تفقد محافظ المنوفية حجم التجهيزات المنفذة بنفق البساتين والتي تضمنت أعمال قطع الفرمة وتغيير شبكة الصرف وتركيب وحدة رفع جديدة للتعامل الفوري في رفع تجمعات مياه الأمطار أول بأول ، كما سيتم تركيب إنارة حديثة فضلاً عن أعمال تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالنفق للمساهمة في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة.

ووجه محافظ المنوفية رئيس حي غرب بالمتابعة الميدانية والعمل بالتوازى في أعمال الإنارة والتجميل وتغيير شبكات الصرف للانتهاء من جميع الأعمال المنفذة في أقرب وقت وتكثيف الجهود وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة أولا بأول ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية اللازمة، فضلاً عن التنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية والالتزام بالطرق البديلة لتخفيف الضغط كونها منطقة هامة وحيوية.

هذا وأشار المحافظ إلى أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة ، وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة .

 ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير بمتفرعات صلاح سالم ومجزر بي العرب بالباجور ، وتجهيز مبنى التأمين الصحي ومجمع الخدمات بسنتريس ، وكذا تفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي والتشغيل التجريبي لمحطتى رفع ومعالجة صرف صحى بقورص وشطانوف ،و أعمال التشطيبات ببكيات السوق الحضاري والوحدة الصحية ومجمع الخدمات بدروة.

المنوفية محافظة المنوفية جولة تفقدية مياه الامطار فصل الشتاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

أرشيفي

روسيا: مصرع 1565 عسكريا اوكرانيا خلال 24 ساعة

عقوبات أمريكية على روسيا

رغم علاقة الدفء بينهما.. ترامب يفرض أقوى عقوبات على بوتين

الاجتماع الفني الإقليمي الأول لمحاكاة كارثة بحرية

الجامعة العربية تبحث في عمان مواجهة مخاطر الكوارث البحرية

بالصور

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية
إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية…المتابعون في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

