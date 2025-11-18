محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين بحي غرب شبين الكوم

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين " كوبري الميتين " بنطاق حي غرب شبين الكوم، وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الأنفاق وشبكات الطرق استعداداً لموسم الشتاء والحفاظ على عدم تكدس وتجميع مياه الأمطار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالهامب سيد شعبان رئيس حي غرب، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

حيث تفقد محافظ المنوفية حجم التجهيزات المنفذة بنفق البساتين والتي تضمنت أعمال قطع الفرمة وتغيير شبكة الصرف وتركيب وحدة رفع جديدة للتعامل الفوري في رفع تجمعات مياه الأمطار أول بأول ، كما سيتم تركيب إنارة حديثة فضلاً عن أعمال تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالنفق للمساهمة في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة.

ووجه محافظ المنوفية رئيس حي غرب بالمتابعة الميدانية والعمل بالتوازى في أعمال الإنارة والتجميل وتغيير شبكات الصرف للانتهاء من جميع الأعمال المنفذة في أقرب وقت وتكثيف الجهود وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة أولا بأول ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية اللازمة، فضلاً عن التنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية والالتزام بالطرق البديلة لتخفيف الضغط كونها منطقة هامة وحيوية.

هذا وأشار المحافظ إلى أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة ، وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة .

ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير بمتفرعات صلاح سالم ومجزر بي العرب بالباجور ، وتجهيز مبنى التأمين الصحي ومجمع الخدمات بسنتريس ، وكذا تفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي والتشغيل التجريبي لمحطتى رفع ومعالجة صرف صحى بقورص وشطانوف ،و أعمال التشطيبات ببكيات السوق الحضاري والوحدة الصحية ومجمع الخدمات بدروة.