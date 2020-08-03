الكولونالية التركية تستثمر وتشتري الذهب

فى 17 يونيو 2020 أصبح البنك المركزي التركي أكبر مشتر للذهب في العالم وفقا للرسميفل كومرتس بنك. ويظهر لمحللى بيانات صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي التركي رفع احتياطياته من الذهب بمقدار 890.000 أوقية إلى مستوى قياسي بلغ 21.28 مليون في مايو 2020.









وقال كومرتس بنك: "هذا يعادل شراء أقل من 28 طنًا بقليل". "منذ بداية العام ، اشترى البنك المركزي التركي 139 طنًا من الذهب ، مما يجعله أكبر مشتر رسمي للذهب حتى الآن هذا العام. توقف البنك المركزي الروسي عن شراء الذهب في أبريل 2020 ، بينما لم يشتر البنك المركزي الصيني المزيد من الذهب منذ خريف2019.





وأشار محللون إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي تشير إلى أن إجمالي مشتريات الذهب من البنك المركزي والتى بلغت 139 طنًا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ، منها 111 طنًا تعود إلى تركيا. تفوقت تركيا على روسيا أكبر مشتر للذهب في العالم وسط مخاوف من احتمال منعها من التسويات بالدولار بسبب العلاقات البارده مع الولايات المتحدة الامريكيه.









عملت البنوك المركزية حول العالم على بناء احتياطيات من المعادن الثمينة خلال العقد الماضي لتنويع محافظها. كانت روسيا مساهمًا رئيسيًا في هذا الاتجاه وهي الآن خامس أكبر دولة تمتلك الذهب في العالم ، حيث تمتلك ما يقرب من 2300 طن ، وفقًا لأحدث أرقام مجلس الذهب العالمي. لكن مشتريات روسيا من الذهب للفترة من يناير إلى مايو 2020 انخفضت بنسبة 60٪ تقريبًا على أساس سنوي إلى حوالي 28 طنًا. قال البنك المركزي في روسيا في أواخر مارس إنه سيوقف مشتريات الذهب المحلية ، ابتداء من 1 أبريل ، دون توضيح السبب.









وقال تاكاهيرو موريتا من شركة الأبحاث المالية موريتا آند أسوشيتس "بالنظر من الخارج ، من المرجح للغاية أن الانخفاض في أسعار النفط الخام أثر على موقف روسيا من شراء الذهب". إذا كانت روسيا تولد أقل من صادرات النفط ، فإن روسيا لديها أموال أقل للذهب. وبدلًا من ذلك ، برز البنك المركزي التركي أكبر مشترٍ للذهب مقابل الاحتياطيات في العالم. حيث اشترت حوالي 148 طنًا في الفترة من يناير إلى مايو 2020 - ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم قبل عام. وشأن روسيا ، شهدت تركيا مؤخرًا تضاؤل دخلها من العملات الأجنبية.









انخفض الإنفاق السياحي ، وهو المحرك الرئيسي لاقتصادها ، في ضوء تفشي الفيروس التاجي ، وتم تداول الليرة عند أضعف مستوياتها المسجلة مؤخرًا. وقالت كوتا هيراياما من SMBC Nikko Securities: "لا يوجد مبرر اقتصادي يذكر لتركيا نفسها لتشتري الذهب في الوقت الحالي". سيكون للدولة وقت أسهل في الدفاع عن عملتها ضد المزيد من الانخفاض إذا احتفظت ببساطة باحتياطياتها من العملات الأجنبية. لكن تركيا تحصل على الذهب على أي حال ، ربما لأن العلاقات مع الولايات المتحدة تدهورت في السنوات الأخيرة. فرضت إدارة ترامب عقوبات على تركيا في 2018 بسبب اعتقال قس تركي من قبل السلطات التركية.









كما اشترت تركيا نظام صواريخ أرض-جو من روسيا 2019 ، مما وضع زملاءها أعضاء الناتو في موقف صعب. طالبت حكومة أردوغان بتسليم رجل دين مسلم مقيم في الولايات المتحدة متهم بالتورط في محاولة انقلاب ضد أردوغان عام 2016. وقد رفضت واشنطن حتى الآن ، مما أدى إلى إحداث بؤرة ثنائية أخرى فى العلاقات، إذ ساءت العلاقات أكثر وقامت الولايات المتحدة بتشديد العقوبات ، فإن تركيا تخاطر بعدم قدرتها على شراء دولارات أمريكية لتسوية المدفوعات.









في الأسبوع الماضى فى نهاية يوليو 2020 فقط ، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون يمنع البنوك في الصين من شراء الدولار ، استجابة لقانون الأمن القومي الذي فرضته على هونغ كونغ. ويمكن ان تعانى تركيا من نفس مصير الصين. في شهر مارس 2020 ، عندما هز الوباء العالمي الأسواق المالية العالمية ، فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوط مقايضة السيولة لمجموعة من البنوك المركزية التي تواجه نقصًا في الدولار. وقال هيراياما "من المحتمل أن ذلك أثار قلق الأتراك من أنه لا يمكنهم الاعتماد على الولايات المتحدة في حالات الطوارئ". مما يهدد تركيا بان التحول عن الدولار يوقعها فى مأزق الامتداد إلى البنوك المركزية في أماكن أخرى من العالم ، وخاصة في الاقتصادات النامية التى لا تعمل اساسا الا من خلال الدولار . وخاصة فى ضوء قيام تركيا بتنشيط مبيعاتها الدفاعية. عما انه قد اتجهت البنوك المركزية في الدول النامية بقوة نحو الاحتفاظ بسندات الخزينة الأمريكية في احتياطيات العملات الأجنبية ، وذلك بفضل السيولة العالية للديون. ليس للذهب سعر فائدة ، مما يجعله بديلًا مغريًا للدولار. من المحتمل أن يؤدي العقوبات على روسيا إلى تقليص إجمالي مشتريات البنوك المركزية للمعادن على المدى القصير. مما تشير وجهة نظر أطول إلى طفرة اكبر في حركة نحو الذهب.









أفاد بلومبرج في 16 يوليو 2020 أن أخذ القروض المصرفية المتاحة بتكاليف مدعومة لشراء الذهب المادي أصبح "موضة جديدة" في تركيا . يرى الأتراك فرص الاستثمار ضيقة بسبب معدلات الودائع المصرفية الحقيقية السائدة وعدم اليقين في أسعار الصرف. ولهذا وهم يرون الذهب كملاذ آمن. ونقل عن عاكف تركر ، صائغ الذهب في البازار الكبير في اسطنبول ، قوله "إن انخفاض معدلات القروض الاستهلاكية دفع المواطنين إلى الذهب". كان البازار تاريخيًا نقطة ساخنة لتجارة المجوهرات في تركيا. وأضاف: "بدأ المواطنون في شراء الذهب عندما وصلت الأسعار إلى الليرة التركية للذهب 300 ألف ليرة والآن وصلت الأسعار إلى 400 ألف ليرة للكيلوجرام". وقال علي فورماز ، وهو صائغ آخر في البازار الكبير ، إن المواطنين يأتون أولًا للسؤال عن الأسعار ثم يأخذون سلفًا بأقساط عبر بطاقاتهم الائتمانية لشراء الذهب المادي للاستثمار. وبحسب ما ورد قال أحد المتسوقين في البازار إنه حصل على سلفة نقدية على أقساط ببطاقته الائتمانية مرتين. في المرة الأولى ، اشترى ربع عملات ذهبية بقيمة 10 آلاف ليرة تركية متاحة لمدة 12 قسطًا شهريًا. سوف يقوم بسداد 12،800 ليرة تركية إلى البنك. وفي المرة الثانية ، حصل على سلفة نقدية بقيمة 7000 ليرة تركية بعد ارتفاع قيمة الذهب إلى 14300 ليرة تركية.









ويقدر أن الأتراك لديهم أكثر من 5000 طن من الذهب "تحت الغطاء". مقدار مدخرات العملات الأجنبية المحتفظ بها بهذه الطريقة غير معروفة. في 7 يونيو 2020، ذكرت صحيفة أيدينليك اليومية الموالية لأردوغان أن الأتراك الذين لا يريدون دفع ضريبة توبين (ضريبة على مرور الغاز لتركيا) بنسبة 1 ٪ على تحويلات العملات كانوا يتجهون إلى البازار الكبير تمامًا مثل الأيام الخوالي.









في 7 أبريل 2020 ، أخبر أشخاص مجهولون على علم بالأمر أن هيئة الرقابة المصرفية التركية BDDK بعثت برسالة إلى بعض البنوك تطلب منهم منع المقترضين من استخدام الديون للاستثمار في العملات الأجنبية والذهب والأسهم.هذا مستحيل فنيا. حتى لو تمكنت البنوك التركية من منع المقترضين من القيام بمثل هذه الاستثمارات في المقام الأول ، فلن يكون من الممكن عندئذ التحكم بما سيفعلونه بأموالهم في المره الثانيه أو حتى التالية. في وقت لاحق من أبريل 2010 ، ذكرت صحيفة حريات اليومية أن قضية إساءة استخدام ائتمان المستهلكين أثيرت في اجتماع وزاري وفي المناقشات التي أجرتها اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم. دخل الأتراك الأقل فى مزاج نافر من المخاطرة في معاملات بورصة اسطنبول .









هذا وقد زار نائب الرئيس الفنزويلي العيسمي مصفاة أهلتشي للذهب في كوروم ، تركيا ، في 16 يناير 2020. وكانت الحكومة التركية تتعرض لضغوط متجددة لوقف شراء الذهب من فنزويلا. وقال مصدر دبلوماسي غربي إن تركيا تعتبر الآن مصدر القلق الرئيسي بين الدول المنخرطة في التجارة. علما أن هناك شكوكا متزايدة في أن الذهب الذي تم تصديره إلى تركيا ينتهي في إيران ، الأمر الذي سينتهك العقوبات الأمريكية. وان أردوغان الذى يدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يواجه تحديا سياسيا متزايدا. تشهد تجارة الذهب مع فنزويلا في تركيا ارتفاعًا كبيرًا. في العام 2019 ، صدرت الدولة ما يقرب من 900 مليون دولار (688 مليون جنيه إسترليني) من الذهب إلى تركيا ، ظاهريًا سيتم تكريرها هناك و ويعود إلى فنزويلا ، على الرغم من عدم وجود سجل لإعادة التصدير.









فيما يتعلق بالتجارة حذر السناتور الأمريكي ماركو روبيو ، عضو لجنة العلاقات الخارجية ، تركيا من "التواطؤ" في "الجريمة الفظيعة" المتمثلة في شحن الذهب من فنزويلا. تصر أنقرة على أن تجارتها تتوافق مع اللوائح الدولية. كانت إحدى الطائرات الخاصة التي رصدت في السفر إلى كاراكاس في الأيام الأخيرة تابعة لمجموعة Ciner ، وهي شركة تعدين تركية كبرى لها علاقات وثيقة أردوغان. يزعم النائب المعارض الفنزويلي ، خوسيه غويرا ، أن طائرة هبطت في كاراكاس بهدف نقل ما لا يقل عن 20 طنًا من الذهب إلى خارج البلاد. يتهم المعارضون الحكومة الفنزويلية باستخراج الذهب بطريقة غير قانونية ومضرة بالبيئة ، وتلويث الحفر وتشغيل شبكات الجريمة المنظمة للسيطرة على عمال المناجم الصغار ، وغالبًا بالعنف الشديد.









وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يحظر على المواطنين الأمريكيين الانخراط في تجارة الذهب مع فنزويلا. يمكن أن يمتد إلى أطراف ثالثة مثل تركيا. ازدهرت العلاقات السياسية بين تركيا وفنزويلا منذ عام 2016 ، مع أربع زيارات إلى تركيا قام بها مادورو وزيارة متبادلة لفنزويلا قام بها أردوغان في عام 2018 - وهي الأولى على الإطلاق من قبل رئيس دولة تركي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه عائدات فنزويلا من النفط من الجوع بسبب العقوبات وانخفاض أسعار النفط ، مما يجبر كاراكاس على البحث عن الإيرادات من خلال وسائل أخرى ، وهي الذهب.



