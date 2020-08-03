فشل في اغتصاب مذيعة جميلة.. فـ لقنها علقة موت أمام ابنها.. صور

تعرضت مذيعة أ وكرانية للضرب المبرح على يد شخص غريب لا يجمعها به صلة أو معرفة، بعد مقاومتها ورفضها لرغبته في اغتصابها والاعتداء عليها أمام ابنها الذي لم يتجاوز عمره 6 أعوام.









ووفقا لصحيفة صن البريطانية، قامت المذيعة أنستاسيا لوجوفا (28 عاما) برحلة على متن القطار من مدينة ماريوبول والعاصمة كييف، يوم الجمعة الماضي.









وقالت إنها كانت نائمة مع ابنها في القطار، ثم اقتحم فيتالي رودزكو (45 عاما) العربة الساعة الثالثة صباحا مرتديا الملابس الداخلية فقط، واستيقظت بعد أن أمسك بها من رقبتها وبدأ في لكمها على وجهها بقوة.









صرخت أنستاسيا وبدأت تطلب المساعدة ولكن لم يأت أحد، وقال لها: "كوني فتاة مطيعة حتى لا يحدث الأسوأ"، وبدأ يخلعها ملابسها، وطلبت منه الابتعاد عن ابنها وتوسلت إليه ولكنه رفض، وبعد عدة محاولات وافق ولكن كان قد لكمها في وجهها وضربها بشدة.









وبعدما انتقلا إلى عربة أخرى دفعته المذيعة بقوة وهربت منه، ولكنه لاحقها عاريا حتى تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض عليه، وتم تسليمه إلى مركز الشرطة بعد توقف القطار.









ودخلت المذيعة المستشفى لعلاج الكدمات والجروح بوجهها، وشاركت بعد ذلك قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي.