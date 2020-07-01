على متنها 170 سائحا.. شاهد وصول أول رحلة أوكرانية إلى مطار الغردقة

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، أول رحلة سياحية أوكرانية، على متنها نحو 170 سائحًا بعد عودة السياحة الخارجية لمصر بعد توقف دام لمدة ثلاثة أشهر منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





كان في استقبال الرحلة بمطار الغردقة، اللواء عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، وقيادات مطار الغردقة، وتم استقبال السائحين بالمزمار َوالطبل البلدي والفرق الشعبية، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وخضع جميع الركاب القادمين على متن الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بالمطار، تحت إشراف مدير الحجر الصحى بالمطار، وذلك



