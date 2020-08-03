AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسلح يحتجز رهينة في بنك بالعاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو وصور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:42 م
مسلح يحتجز رهينة
مسلح يحتجز رهينة في بنك بالعاصمة الأوكرانية كييف
Advertisements
سمر صالح
قال "أنطون جيراشينكو"، نائب وزير الداخلية الأوكراني، إن رجلا يشتبه بأنه مسلح احتجز رهينة في فرع بنك بالعاصمة كييف، لكنه لم يقدم مطالب بعد.

وكتب جيراشينكو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا إن "الرجل جاء إلى البنك في منتصف النهار، وقال للموظفين هناك إن لديه قنبلة في حقيبة ظهره، وطلب منهم استدعاء الشرطة".

وأضاف: "موظفو المؤسسة المصرفية غادروا المكتب بينما بقي رئيس الفرع هناك كرهينة. 

وبدأت الشرطة مفاوضات مع الإرهابي وطلبت منه الاستسلام.

وقال نائب وزير الداخلية في وقت لاحق لقناة تلفزيون محلية إن "الرجل طلب إجراء مقابلات مع الصحفيين."

وهذه هي الحادثة الثالثة من نوعها في أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلح يحتجز 20 رهينة على متن حافلة ويهدد بنسفهم في أوكرانيا

انفجار بالقرب من محطة مترو مينسكايا في كييف

رجل يهدد بتفجير قنبلة في أحد المراكز التجارية بالعاصمة الأوكرانية

شاهد.. الأمن الأوكراني يحاول السيطرة على عملية اقتحام بنك

رجل يهدد بتفجير قنبلة في مركز أعمال بأوكرانيا

ترشيحاتنا

حكم الوضوء بماء البحر

بـ كاش مايوه.. ريم مصطفى تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

في ذكرى ميلاد رشدي أباظة.. والدته سبب وفاته ورفضت إلقاء نظرة أخيرة عليه

فيديوجراف| غضب شديد داخل الأهلي بسبب حسن شاكوش

أخبار الرياضة| حسم مستقبل جوهرتي الأهلي.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم جديد من بيراميدز.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

العربية اتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينخفض في المواصلات ويزيد في مكان العمل.. علماء يكتشفون السر

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها