مسلح يحتجز رهينة في بنك بالعاصمة الأوكرانية كييف.. فيديو وصور

قال "أنطون جيراشينكو"، نائب وزير الداخلية الأوكراني، إن رجلا يشتبه بأنه مسلح احتجز رهينة في فرع بنك بالعاصمة كييف، لكنه لم يقدم مطالب بعد.





وكتب جيراشينكو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا إن "الرجل جاء إلى البنك في منتصف النهار، وقال للموظفين هناك إن لديه قنبلة في حقيبة ظهره، وطلب منهم استدعاء الشرطة".





وأضاف: "موظفو المؤسسة المصرفية غادروا المكتب بينما بقي رئيس الفرع هناك كرهينة.





وبدأت الشرطة مفاوضات مع الإرهابي وطلبت منه الاستسلام.





وقال نائب وزير الداخلية في وقت لاحق لقناة تلفزيون محلية إن "الرجل طلب إجراء مقابلات مع الصحفيين."





وهذه هي الحادثة الثالثة من نوعها في أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.



