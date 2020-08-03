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أخبار العالم

بريطانيا تسجل ثاني أعلى معدل إصابة بـ كورونا منذ يونيو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، تسجيل 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ثاني أعلى حصيلة يومية منذ يونيو.


ويرتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 305623 إصابة بالفيروس.


في السياق ذلك، أشار موقع "وورلد ميتر" إلى تسجيل 9 وفيات جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 46210 حالات وفاة.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 18,359,079 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم 694,980 حالة وفاة.


وتشير إحصائيات وورلد ميتر إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس حول العالم بلغ 11,551,958 حالة.

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