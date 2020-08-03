بريطانيا تسجل ثاني أعلى معدل إصابة بـ كورونا منذ يونيو

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، تسجيل 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ثاني أعلى حصيلة يومية منذ يونيو.





لا حل لأزمة كورونا.. خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس اقرأ أيضا |







ويرتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 305623 إصابة بالفيروس









في السياق ذلك، أشار موقع "وورلد ميتر" إلى تسجيل 9 وفيات جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 46210 حالات وفاة.













وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 18,359,079 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم 694,980 حالة وفاة.









وتشير إحصائيات وورلد ميتر إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس حول العالم بلغ 11,551,958 حالة.



