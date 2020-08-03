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فن

مين شافه.. دينا فؤاد تروج لفيلمها الجديد ساعة رضا.. شاهد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:15 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة دينا فؤاد اعلان فيلم "ساعة رضا " عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام 

وكتبت دينا فؤاد معلقة  علي الفيديو :فيلم ساعة رضا مين اتفرج علية 

و تصدر فيلم "ساعة رضا" التريند على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' بعد ساعات من طرحه علي الإنترنت ثالث ايام عيد الاضحى المبارك.

اقر ايضا :

من ناحية أخري لاقي الفيلم  تفاعلا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الجمهور بقصة الفيلم.

"ساعة رضا" شارك ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي العام الماضي ، من بطولة أحمد فتحي، دينا فؤاد، محمد ثروت، طارق صبري، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، عبير منير، طاهر أبو ليلة، شيماء سيف، من تأليف هشام يحيى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج هاني حمدي.
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