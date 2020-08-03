مين شافه.. دينا فؤاد تروج لفيلمها الجديد ساعة رضا.. شاهد

نشرت الفنانة دينا فؤاد اعلان فيلم "ساعة رضا " عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام





وكتبت دينا فؤاد معلقة علي الفيديو :فيلم ساعة رضا مين اتفرج علية





و تصدر فيلم "ساعة رضا" التريند على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' بعد ساعات من طرحه علي الإنترنت ثالث ايام عيد الاضحى المبارك.





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من ناحية أخري لاقي الفيلم تفاعلا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الجمهور بقصة الفيلم.





"ساعة رضا" شارك ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي العام الماضي ، من بطولة أحمد فتحي، دينا فؤاد، محمد ثروت، طارق صبري، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، عبير منير، طاهر أبو ليلة، شيماء سيف، من تأليف هشام يحيى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج هاني حمدي.