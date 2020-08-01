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فن

بصحبة ابنتها.. دينا فؤاد تهنئ جمهورها بعيد الأضحى.. شاهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة دينا فؤاد , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مجموعة صور بصحبة ابنتها , من خلال اجازتها الصيفيه . 

كتبت دينا فؤاد عل الصورة " عيد سعيد ❤️ "

يذكر أن دينا فؤاد شاركت في مسلسل "الاختيار" وهو من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

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