عمل عظيم وليا الشرف.. دينا فؤاد للجمهور بعد شخصية نسرين عشماوي في الاختيار: أوعوا تكرهوني

علقت الفنانة دينا فؤاد على مشاركتها فى مسلسل " الإختيار" المعروض فى السباق الرمضاني الحالي.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام":" ليا الشرف وفخورة إني بشارك في عمل عظيم في حجم مسلسل #الإختيار ⁦❤️⁩⁦🙏🏻⁩

(نسرين عشماوي) دور مختلف تمامًا عن أى دور جسدته قبل كدا، إوعوا تكرهونى، منتظره رأيكم فى شخصية نسرين عشماوي .. 🙈

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.