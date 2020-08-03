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أخبار العالم

أنباء عن قصف جوي على أهداف إيرانية في سوريا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر سورية، اليوم الاثنين، بوجود قصف جوي استهدف تمركزات للميليشيات الإيرانية في شرقي سوريا.

في السياق ذاته أفاد ناشطون سوريون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بوجود تحليق مكثف للطيران الروسي باتجاه جنوب شرق سوريا.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري تمكنت خلال عملياتها المتواصلة لتطهير المناطق المحررة من مخلفات إرهابيي (داعش) من العثور على كمية من الذخائر والأسلحة المتنوعة وأجهزة الاتصال من مخلفات تنظيم الإرهابي في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت الوكالة عن قائد قوله إنه بدلالة بعض الأهالي في مدينة الميادين تم العثور على كمية من الذخائر وأجهزة الاتصال من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي مخبأة في أحد المنازل التي كان التنظيم الإرهابي يتخذه وكرًا له.
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