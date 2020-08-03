رغم أنه حفيد الشيخ .. وائل الفشني يكشف سر إيداعه بكنيسة منذ الصغر

أكد المطرب وائل الفشنى، على سعادته الشديدة لوجود أطفال من سن 6 الي 14 سنة متابعين له على صفحات التواصل الاجتماعي ومعجبين بأعماله الفنية رغم صعوبتها على مثلهم، واصفا ذلك بأنه توفيق من الله.





وأكد الفنشى خلال استضافته ببرنامج «مساء دي ام سي»، مع الإعلامية «إيمان الحصري» ، أنه كان طفلا شقيًا للغاية لذا تم ايداعه في كنيسة لتعلم التربية السليمة على أصولها ، حيث قاموا بتربيته على الموسيقى ولذلك أبعدوه عن التصرفات السخيفة كطفل، حيث تعلم على الآلات الموسيقية.









وقال الفشنى، إن أغنية تتر مسلسل واحة الغروب مأخوذة عن الشيخ أحمد برين؛ موضحا ما قاله مطرب المهرجانات "حسن شاكوش" أن تلك الأغاني من التراث ليس صحيحًا.





ولفت الفشني، إلى أن علاقته بالموسيقار تامر كروان جيدة للغاية خاصة أنه تعاون معه في العديد من الأعمال، مشيرًا إلى أنه اكتشفه وقدمه للجمهور، ومنها ما قدمه باللهجة الصعيدية .









وأوضح الفنشي، أنه وأصدقاءه كانوا يتسابقون في غناء ابتهالات الشيخ طه الفشنى، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بالمطربين الموهوبين ولذلك يجب أن نقدم كل الألوان الغنائية.









وخلال اللقاء، قام الفشنى بغناء "ماتدمعيش يا مايا .. موت عشان أعيش"، التي قدمها ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، والذى حقق ناجحًا كبيرًا.