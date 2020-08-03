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محافظات

محافظ بني سويف : البدء في تنفيذ خطة لإعادة توزيع أماكن الأسواق العشوائية ومواقف السيارات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:34 م
اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
صرح  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه يتابع شخصيا تنفيذ خطة لإعادة توزيع الأسواق ومواقف السيارات داخل المدينة ، حيث يتم العمل لتنفيذ ذلك من خلال مراعاة عدة محاور أساسية،أن يساهم المشروع في إعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية،وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية،والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة سواء بالأسواق أو المواقف التي تقدم خدمات حيوية يحتاجها كل مواطن.
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جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين (مراسلي صحف، مراسلي المواقع الاخبارية،التليفزيون)،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء هشام شادي السكرتير العام ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الهامة التي تهم المواطن السويفي في حياته اليومية ، وعدد من الموضوعات التي تمس احتياجات المواطن في القطاعات الخدمية ، وبعض المقترحات التي تم طرحها للنهوض بالقطاع الخدمي ، والدفع بالجهود التنموية بالمحافظة.

حيث أوضح محافظ بني سويف على أنه يجري حاليا وضع تصميم لكل موقع مقترح ، ويتم مراعاة الدراسة المرورية ، وكذا الدراسة المجتمعية للمحيط المجاور لكل منطقة ، مشيرا إلى أنه كلف المختصين بإعداد تلك الدراسات ، ومنوها أن البدء في تنفيذ المقترحات سيكون قريبا.


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