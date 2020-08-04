أهم الأخبار.. مصر تعترض على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة.. وقصف صاروخي إسرائيلي على سوريا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.





مصر تعترض على الاجراء الأحادي لملء سد النهضة

عقد أمس الإثنين الاجتماع الثانى للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقى وذلك استكمالًا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.





خلي القانون ياخد مجراه.. ضحايا سيارة حمو بيكا: كان موجود وقت الحادث وطالبناه بالتعويض

كشف أصحاب السيارات المتضررة بسبب حادث سيارة مدير أعمال المطرب الشعبى حمو بيكا فى مارينا أثناء قضائهم إجازة أن المطرب الشعبى كان متواجدا وقت وقوع الحادث .





النيابة العامة تحقق في واقعة وفاة عروس دكرنس

بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة المواطنة رضا محمود بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.





عدلي القيعي: إثارة قضية نادي القرن هدفها الشوشرة على تاريخ الأهلي

قال عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن من يثير قضية نادي القرن في إفريقيا هدفه "الشوشرة" على تاريخ النادي الأهلي العريق فى كرة القدم.





حسدوها .. بلوجر مصرية تتعرض لحادث مميت بعد نشر صورة للتباهي بجمال عينيها.. صور

يعتمد رواد المواقع التواصل الاجتماعي (البلوجر) على نشر صورهم الشخصية التي تبرز جمالهم لحصد المزيد من أعداد المتابعين، ومنهم شابة مصرية سارت على النهج المعتاد حتى تعرضت لحادث سيارة كاد يؤثر على حياتها.





كيلو الذهب يتخطى المليون جنيه في رابع أيام عيد الأضحى 3 -8-2020

تواصل أسعار الذهب عالميا ومحليا الارتفاع منذ بداية العام الجارى حيث ينظر المستثمرون الى المعدن الاصفر كاستثمار آمن ومخزن للقيمة فى الاضطرابات التى تجتاح العالم مؤخرا.





حوادث الغرق عرض مستمر .. مصرع شابين في العجمي بعد تسللهما للبحر فجرا

شهد شاطئ هدير بالبيطاش بمنطقة العجمي فجر اليوم حادث غرق شاب، تسلل ليلًا إلى الشاطئ، حيث تلقى قسم شرطة العجمي بلاغًا في الساعات الأولى من صباح اليوم يفيد بغرق سليمان أحمد، يبلغ من العمر 26 عامًا من محافظة القاهرة.





بالخطوات.. كيف تحذف رقمك من Truecaller تروكولر نهائيا.. صور

يعد تطبيق Truecaller تروكولر واحدا من أكثر خدمات تحديد هوية المتصلين استخداما في جميع أنحاء العالم، وعند قيام أحد الأشخاص من المستخدمين للتطبيق بحفظ رقمك على هاتفه ، فمن المحتمل أن يظهر في قاعدة بيانات Truecaller عند البحث من قبل أي شخص سواء في التطبيق أو الويب.



