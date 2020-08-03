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منوعات

حسدوها.. بلوجر مصرية تتعرض لحادث مميت بعد نشر صورة للتباهي بجمال عينيها.. صور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:16 م
منة بركات
منة بركات
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أماني إبراهيم
يعتمد رواد المواقع التواصل الاجتماعي (البلوجر) على نشر صورهم الشخصية التي تبرز جمالهم لحصد المزيد من أعداد المتابعين، ومنهم شابة مصرية سارت على النهج المعتاد حتى تعرضت لحادث سيارة كاد يؤثر على حياتها.

البلوجر المصرية منة بركات، التي تعمل في مجال وضع الماكياج الاحترافي، ويتابعها الآلاف على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتميز بجمال عينيها المختلف والنادر، لكل عين لون مختلف، واحدة باللون البني الداكن والأخرى الأزرق الفاتح.

وعادة ما تبرز منة جمال عينيها في صورها المنشورة بمواقع التواصل الإجتماعي، حتى نشرت قبل 3 أيام صورة تجمعها بابن شقيقتها، وهو طفل لا يتعدى عمره عدد أصابع اليدين، وظهرا في الصورة معا بأعينهما الملونة تماما مثل منة.

لم يمرسوى بضع ساعات على نشر هذه الصورة حتى تعرضت منة لحادث سيارة، وتأثر وجهها بشدة حتى أنها أصيبت بنزيف في العين وقطع ملتحمة العين ، وكتبت : "نزيف في العين، ادعولي".

ونشرت منة صور أخرى كتبت عليها: "ازاز العربية اتكسر في وي ودخل في عيي وعملي قطع في ملتحمة العين، وشوفت الموت بعنيا، ادعولي هتحسر على وشي".

تصدرت منة مواقع التواصل الإجتماعي، بالعديد من المنشورات التي تتناول الحديث عن الحسد وتأثيره على تعرضها لهذا الحادث، و أيد البعض هذه النظرية بسبب إصابة عينها الجميلة التي تتباهى بجمالها: "الناس بتحسدها على عيونها وجمالها" كم قالت إحدى المتابعات.
حسدوها.. بلوجر مصرية تتعرض لحادث مميت بعد نشر صورة للتباهي بجمال عينيها.. صور
حسدوها.. بلوجر مصرية تتعرض لحادث مميت بعد نشر صورة للتباهي بجمال عينيها.. صور
حسدوها.. بلوجر مصرية تتعرض لحادث مميت بعد نشر صورة للتباهي بجمال عينيها.. صور
حسدوها.. بلوجر مصرية تتعرض لحادث مميت بعد نشر صورة للتباهي بجمال عينيها.. صور
حسدوها.. بلوجر مصرية تتعرض لحادث مميت بعد نشر صورة للتباهي بجمال عينيها.. صور
حسدوها.. بلوجر مصرية تتعرض لحادث مميت بعد نشر صورة للتباهي بجمال عينيها.. صور
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