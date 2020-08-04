العثور على جندي تركي مقتولا في منطقة الحسكة السورية

ذكرت مصادر سورية، اليوم، أنه تم العثور على جندي من القوات التركية، مقتولا، في منطق رأس العين، بريف الحسكة، شمال غرب الأراضي السورية.





ووفقا لوكالة الأنباء السورية، فإنه تم العثور على الجندي التركي مقتولا بالقرب من الفرن الآلي في المدينة.





وأضافت أنه قتل إثر تعرضه لإطلاق النار من أفراد مجهولين، حيث تتواجد القوات التركية في هذه المنطقة.





وتشهد مدينة رأس العين اقتتالًا متواصلًا فيما بين مرتزقة تركيا الذي أدخل أرتالًا من الآليات العسكرية إلى المدينة في محاولة لوقف الاقتتال بين المجموعات الإرهابية التي تدعمها في المدينة المحتلة على خلفية خلافات بين الإرهابيين حول تقاسم المسروقات واستباحة منازل الأهالي بعد تهجيرهم منها.