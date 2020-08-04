بتهاجم بسبب انتمائي لـ الأهلي.. بيومي فؤاد: السوشيال ميديا سبب تعصب الجماهير

أن السوشيال ميديا تسببت في خلق حالة من التعصب والعنف بين جماهير الكرة المصرية، عقب انتشارها بشكل كبير.

وطالب بيومي فؤاد خلال لقائه بفضائية "الأهلي"، جماهير الكرة المصرية باحترام اللاعبين وعدم مهاجمة بعضهم لبعض بشكل يسيئ للرياضة المصرية أمام العالم.

وأوضح بيومي فؤاد أنه كان يؤازر النادي الأهلي في جميع المباريات: "كنت أتوجه للمحلة والمنصورة وكافة المحافظات؛ لمساندة الأهلي ".





وواصل: "أول مرة قابلت فيها محمود الخطيب كنت في قمة السعادة، وعجز لساني عن الكلام".