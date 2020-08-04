بتهاجم بسبب انتمائي لـ الأهلي.. بيومي فؤاد: السوشيال ميديا سبب تعصب الجماهير

أكد الفنان بيومي فؤاد أن السوشيال ميديا تسببت في خلق حالة من التعصب والعنف بين جماهير الكرة المصرية، عقب انتشارها بشكل كبير.
وطالب بيومي فؤاد خلال لقائه بفضائية "الأهلي"، جماهير الكرة المصرية باحترام اللاعبين وعدم مهاجمة بعضهم لبعض بشكل يسيئ للرياضة المصرية أمام العالم.
وتابع بيومي فؤاد:" بتعرض لمهاجمة شديدة والفاظ خارجة بحكم انتمائي للنادي الأهلي ".
وأشار بيومي فؤاد إلي وجود علاقة قوية مع جميع لاعبي الكرة المصرية وخصوصا لاعبي ومشجعي نادي الزمالك ،معربا عن تمنياته بإعادة الروح الرياضية التي كانت تربط بين كل اللاعبين في وقت سابق .