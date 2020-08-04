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رياضة

بتهاجم بسبب انتمائي لـ الأهلي.. بيومي فؤاد: السوشيال ميديا سبب تعصب الجماهير

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:52 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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حسام الحارتي
أكد الفنان بيومي فؤاد أن السوشيال ميديا تسببت في خلق حالة من التعصب والعنف بين جماهير الكرة المصرية، عقب انتشارها بشكل كبير.
وطالب بيومي فؤاد خلال لقائه بفضائية "الأهلي"، جماهير الكرة المصرية باحترام اللاعبين وعدم مهاجمة بعضهم لبعض بشكل يسيئ للرياضة المصرية أمام العالم.

وتابع بيومي فؤاد:" بتعرض لمهاجمة شديدة والفاظ خارجة بحكم انتمائي للنادي الأهلي ".

وأشار بيومي فؤاد إلي وجود علاقة قوية مع جميع لاعبي الكرة المصرية وخصوصا لاعبي ومشجعي نادي الزمالك ،معربا عن تمنياته بإعادة الروح الرياضية التي كانت تربط بين كل اللاعبين في وقت سابق .

وأوضح بيومي فؤاد أنه كان يؤازر النادي الأهلي في جميع المباريات: "كنت أتوجه للمحلة والمنصورة وكافة المحافظات؛ لمساندة الأهلي ".

وواصل: "أول مرة قابلت فيها محمود الخطيب كنت في قمة السعادة، وعجز لساني عن الكلام".
 
وأتم تصريحاته:" بكيت بشدة؛ بعد هدف الأهلي في مرمي الصفاقسي التونسي"، مشيرا إلى قدرة النادي الأهلي على تخطي المواقف الصعبة.
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