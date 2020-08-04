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تعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:28 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020
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ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم


وقالت وزارة التربية والتعليم : يمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا 



وكتبت وزارة التربية والتعليم على هذا الرابط 3 رسائل مهمة لجميع المتابعين قالت خلالها : 


- وزارة التربية والتعليم ترحب بكم، وتتمنى لأبنائها وبناتها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية النجاح والتوفيق


- نتيجة الثانوية العامة ستعلن هنا فور اعتمادها 



- أوائل الطلبة لعام 2020 م سيتم إعلانهم هنا فور اعتماد النتيجة



وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٠، ويعقب ذلك مكالمة الوزير الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للوزير للتعليق علي النتائج . 


وسوف تتاح النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم ، بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم إن شاء الله على موقع وزارة التربية والتعليم.

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