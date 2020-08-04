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تعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 في العاشرة والنصف صباحا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:33 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2020 بكافة تفاصيلها ، استعدادا لاعلانها للطلاب الموجودين في جميع أنحاء الجمهورية.


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وبمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 ، وسيوجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى ، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.



وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم ان شاء الله على موقع وزارة التربية والتعليم ، و يمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا 


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ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.


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