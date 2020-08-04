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فن

بـ كاش مايوه شفاف.. رشا مهدي تخضع لـ جلسة تصوير على البحر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:54 ص
رشا مهدي
رشا مهدي
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سعيد فراج
نشرت الفنانة رشا مهدي، عدة صور لها، عبر حسابها بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها بـ الكاش مايوه، على أحد الشواطئ. 

وظهرت رشا مهدي، في الصور وهي على أحد الشواطئ، وتمسك في يدها قبعة كبيرة، وترتدي كاش مايوه أبيض شفاف، لتثير الجدل على السوشيال ميديا بأحدث صورها. 

وكان أخر أعمال رشا مهدي الفنية، كان مشاركتها في مسلسل «طاقة نور» والذى تم تغير إسمه من "إطمنى"، وشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي. 

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.

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