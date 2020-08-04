اليوم.. لاعبو الزمالك والجهاز الفني يخضعون لـ مسحة كورونا قبل مواجهة المصري

اليوم الثلاثاء . يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأفراد الجهاز الفني لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا،





يأتي ذلك استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له بعد غد، الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وكان اتحاد الكرة أعلن عن خضوع أندية الدوري لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمي بمسابقة الدوري.



