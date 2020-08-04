اليوم.. لاعبو الزمالك والجهاز الفني يخضعون لـ مسحة كورونا قبل مواجهة المصري

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأفراد الجهاز الفني لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له بعد غد، الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان اتحاد الكرة أعلن عن خضوع أندية الدوري لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمي بمسابقة الدوري.
وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق حاليا بأحد فنادق مدينة برج العرب في الإسكندرية؛ استعدادا للقاء المصري البورسعيدي، ويخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة بملعب فندق الإقامة.