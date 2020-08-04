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رياضة

اليوم.. لاعبو الزمالك والجهاز الفني يخضعون لـ مسحة كورونا قبل مواجهة المصري

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:41 ص
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأفراد الجهاز الفني لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له بعد غد، الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن خضوع أندية الدوري لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمي بمسابقة الدوري.

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق حاليا بأحد فنادق مدينة برج العرب في الإسكندرية؛ استعدادا للقاء المصري البورسعيدي، ويخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة بملعب فندق الإقامة.
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