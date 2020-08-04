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أخبار العالم

الهند: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى مليون و855 ألفا و746 حالة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:00 ص
الهند
الهند
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مليون و855 ألفا و746 حالة، وذلك عقب تسجيل 52 ألفا و50 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 38 ألفا و938 حالة، وذلك عقب تسجيل 803 حالات وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و230 ألفا و510 أشخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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