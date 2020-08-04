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أخبار البلد

حصلت على العضوية الدائمة بمجلس اللوردات البريطاني.. من هي نعمت شفيق؟

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:33 ص
نعمت شفيق
نعمت شفيق
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سعيد العربي
إنجاز جديد للمرأة المصرية في الخارج، قادته هذه المرة الدكتورة نعمت شفيق، بعد منحها العضوية الدائمة في مجلس اللوردات البريطاني، وهو ما يضاف لما يحققه المصريون حول العالم من نجاحات متعاقبة في مختلف المجالات. 


الدكتورة نعمت طلعت شفيق – والمعروفة في بريطانيا باسم "مينوش"- هي ابنة الدكتور طلعت شفيق حنطور أستاذ كيمياء المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والذي عمل لسنوات عدة بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة حماية البيئة الأمريكية وغيرهما.

وتقود الدكتورة نعمت شفيق الآن مدرسة الاقتصاد اللندنية المشهورة (London School of Economics)، كما كانت تشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لكل من البنك المركزي الإنجليزي Bank of England وصندوق النقد الدولي ومن قبلهما كانت أصغر نائب سنًا للبنك الدولي.

ولدت عام 1962، وتحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية بجانب المصرية وكانت نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهو المنصب الذي عقد في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014. ، وكانت قد شغلت منصب السكرتير الدائم للمملكة المتحدة وزارة التنمية الدولية (DFID) ابتداء من مارس 2008.

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