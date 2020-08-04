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منوعات

تشبه المالديف.. شاب مغربي يحول سطح منزله لقطعة فنية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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ياسمين سامي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لحدث فريد قام به شاب مغربي، حيث تمكن من تحويل سطح منزله لمنظر طبيعي يشبه المالديف.


وظهر في الصور تجهيز الشاب بالخطوات سطح المنزل، حيث أحضر أعوادا خشبية لتجهيز السقف وقطعة زرقاء لتصبح أرضية لحمام السباحة وتعطي نفس اللون الذي تشتهر به المالديف.


واستخدم الشاب مواد بسيطة وسهل إحضارها، كالأخشاب والبلاستك والزجاج مع التركيز على الديكور الخاص بالإضاءة لإعطاء منظر رائع مساءً وبأقل الإمكانيات.


صور الشاب جميع الخطوات، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إعجابا غير مسبوق وتعليقات تشير إلى الدهشة والإعجاب بالأفكار الفريدة التي وظفها الشاب لصنع هذا المنظر الطبيعي.
تشبه المالديف.. شاب مغربي يحول سطح منزله لقطعة فنية
تشبه المالديف.. شاب مغربي يحول سطح منزله لقطعة فنية
تشبه المالديف.. شاب مغربي يحول سطح منزله لقطعة فنية
تشبه المالديف.. شاب مغربي يحول سطح منزله لقطعة فنية
تشبه المالديف.. شاب مغربي يحول سطح منزله لقطعة فنية
تشبه المالديف.. شاب مغربي يحول سطح منزله لقطعة فنية
تشبه المالديف.. شاب مغربي يحول سطح منزله لقطعة فنية
تشبه المالديف.. شاب مغربي يحول سطح منزله لقطعة فنية
تشبه المالديف.. شاب مغربي يحول سطح منزله لقطعة فنية
تشبه المالديف.. شاب مغربي يحول سطح منزله لقطعة فنية
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