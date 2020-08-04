هل تجرى انتخابات تكميلية على مقعد النائب سعيد العبودي بعد وفاته؟ فقيه دستوري يجيب

مجلس النواب عن دائرة بلبيس والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، المقيم بأنشاص الرمل بمحافظة الشرقية، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية؛ يتساءل البعض: "هل يتم إجراء انتخابات تكميلية على مقعد النائب الراحل أم لا؟". بعد أن توفي النائب سعيد العبودي، عضوعن دائرة بلبيس والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، المقيم بأنشاص الرمل بمحافظة الشرقية، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية؛ يتساءل البعض: "هل يتم إجراء انتخابات تكميلية على مقعد النائب الراحل أم لا؟".









وقال الدكتور صلاح فوزي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مقعد النائب سعيد العبودي سوف يظل شاغرًا، وذلك وفقًا لنص المادة 25 من قانون مجلس النواب، والمادة 108 من الدستور.









وذكر أن المادة 25 من القانون تنص على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

















وأضاف أنه في جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.









كما أشار الفقيه الدستوري إلى نص المادة 108 من الدستور، والتي تنص على أنه "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".









يشار إلى أن نوع عضوية النائب الراحل سعيد العبودي، كان وفقًا للنظام الفردي، وعلى أثره، أكد الدكتور صلاح فوزي، أن مقعد الفقيد سيظل شاغرًا ولن تجرى انتخابات تكميلية عليه.







