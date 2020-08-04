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أخبار البلد

وفاة نائب الشرقية سعيد العبودي إثر أزمة قلبية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:05 ص
سعيد العبودي
سعيد العبودي
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محمود فهمي
توفي النائب سعيد العبودي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، منذ قليل؛ متأثرا بإصابته بأزمة قلبية.

وقال المهندس أحمد الخطيب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت خبر وفاة رجل ما عاهدته إلا بوجه بشوش، مُحب للخير والوطن، هو الأخ الكريم الراحل، النائب اللواء سعيد العبودي، ابن مركز ومدينة بلبيس".

وأضاف: "وبهذا المصاب الجلل؛ أتقدم بخالص التعازي لأهل دائرته، ولذويه، وكافة عائلته، وأطلب بكل رجاء، الدعاء لأخانا بظهر الغيب أن يرحمه الله، ويسكنه الفردوس، وأن يصب على قبره شآبيب الرحمة والغفران، وأن يرزقنا نحن وأهله الصبر".
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