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رياضة

حصاد الدوري السعودي قبل فيروس كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:25 ص
الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر
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إسراء أشرف
يستعد عشاق كرة القدم السعودية، للعودة المنتظرة، لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم، الثلاثاء، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستأنف منافسات الدوري السعودي بإقامة مباريات الجولة رقم 23، حيث يلتقي الفتح والفيحاء، وأبها والاتحاد، والرائد وضمك، والفيصلي والتعاون، الأهلي والحزم.

وتستكمل باقي مباريات الجولة، غدًا، الأربعاء، بـ 3 مواجهات، العدالة والاتفاق، والوحدة والشباب، والنصر والهلال.

ويستعرض صدى البلد أبرز أرقام الدوري السعودي قبل الكورونا في التقرير التالي..

إحصائيات الموسم قبل الكورونا

مباريات (176).
أهداف (504).
تسديدات (4,426).
بطاقات صفراء (704).
بطاقات حمراء (36).
ركلات الجزاء (55).

ترتيب الدوري السعودي

يعتلي الهلال صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد مرور 22 جولة، برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، ثم يأتي الوحدة ثالثًا 39 نقطة، والأهلي رابعًا 37 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

يتصدر المغرب عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدفا، يليه بافيتمبتي جوميز (الهلال) برصيد 14 هدفًا، وعمر السومة (أهلي جدة) برصيد 13 هدفًا، ونياكاتي (الوحدة) 12 هدفًا، ثم كارلوس إدواردو (الهلال) وروماريو ريكاردو (الاتحاد) بـ 111 هدفًا.

ترتيب اللاعبين — صناعة الأهداف

يتربع يوسف الجبلي لاعب الفيصلي على عرش قائمة أفضل صانعي الأهداف حتى الآن برصيد 11 هدفًا، وبفارق هدفين عن إدريس فتوحي لاعب الحزم، ثم نور الدين أمرابط نجم النصر برصيد 8 أهداف، وأرسينيو (الفيحاء)، ولويس جوستافو (الوحدة)، وسعد بقير (أبها)، وجيوفينكو (الهلال)، وكريج جودوين برصيد 7 أهداف لكل منهم.


ترتيب الفرق — أهداف

يعد فريق الهلال الأكثر تسجيلًا للأهداف حتى الآن برصيد 52 هدفًا، ا يليه اتحاد جدة بـ 40 هدفا، وبعدهما الأهلي 36 هدفًا، والوحدة 35 هدفًا.

ترتيب الفرق — تسديدات

1- النصر 379
2- الهلال 312
3- الأهلي 309
4 - الحزم 288
5- الشباب 287

ترتيب الفرق — شباك نظيفة
1- النصر 10
2- الشباب  8
3- الهلال 8
4- الوحدة  8
5 - الفيصلي  7
6 - الإتفاق 6
7- التعاون 5
8- الرائد 5
9- الأهلي 4
10- العدالة 4.
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