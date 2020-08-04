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رياضة

الدوري السعودي.. أهلي جدة يسعى للثأر من الحزم في أولى مبارياته بعد العودة من كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:59 ص
الأهلي السعودي
الأهلي السعودي
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إسراء أشرف
يستضيف فريق أهلي جدة نظيره، الحزم، اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة والربع مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في أول مبارياته بعد استئناف الدوري السعودي للمحترفين.


ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.


وستكون المباراة بمثابة الثأر بالنسبة لفريق الراقي، بعدما خسر أمام الحزم في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1، ضمن الأسبوع رقم 8.


ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب فريق الأهلي، طبق النهج الفني الذي سيدخل به مباراة الحزم اليوم في جدة.


 وأجرى مناورة رئيسة على كامل الملعب لم تتجاوز الـ 20 دقيقة، صحح فيها بعض الأخطاء، وتتمحور الطريقة في تكثيف منطقة وسط الملعب، والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة.


وقسّم فلادان اللاعبين إلى مجموعات صغيرة وفي مساحات ضيقة، بعد المناورة، وطالبهم بلعب الكرة من لمسة واحدة.
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