أخبار الرياضة السعودية .. ممر شرفي للأطباء قبل المباريات .. و5 مواجهات قوية تنتظر الجمهور مع استئناف الدوري

نشر موقع صدى البلد، اليوم الاثنين، عددا من الأخبار الخاصة بالرياضة السعودية.. ونستعرض أبرزها تباعًا.









تستأنف مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي لكرة القدم"، غدًا الثلاثاء، الموافق الرابع من شهر أغسطس، بعد توقف لمدة تزيد على 4 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".













وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، بإقامة ممر شرفي قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك للأطباء وجميع العاملين في مجال الصحة.









مسلسل تمرد اللاعبين الأجانب على أنديتهم في السعودية مستمر، بعد رفض أحد اللاعبين استكمال الموسم مع ناديه الفيصلي.







