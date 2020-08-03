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رياضة

5 مباريات قوية تنتظر الجمهور مع استئناف بطولة الدوري السعودي

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تستأنف مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي لكرة القدم"، غدًا الثلاثاء، الموافق الرابع من شهر أغسطس، بعد توقف لمدة تزيد على 4 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".


الصراع مازال على أشده بالدوري، فالمنافسة حاضرة على حسم لقب البطولة بين الهلال والنصر، إضافة إلى التنافس على حجز المقعد الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وكذلك الصراع على تفادي الهبوط.


ويحتل نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط، مع وجود مباراة قوية ومرتقبة بينهما، ستحسم بشكل كبير مصير بطل المسابقة، وذلك قبل 8 جولات من النهاية.


وفي هذا التقرير، نستعرض معًا أبرز المباريات التي ينتظرها عشاق الكرة السعودية مع استئناف الدوري.


- الديربي.. الهلال والنصر

أقوى المباريات ستجمع فريقي الهلال والنصر في قمة الجولة الثالثة والعشرين للبطولة.


تقام المباراة يوم الأربعاء، وبخلاف أنها تصنف بأنها مباراة الديربي السعودي، فإن المباراة مهمة أيضًا لأنها ستحدد بشكل كبير بطل المسابقة كما ذكرنا فالهلال يحتل الصدارة برصيد 51 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة.


الاتحاد والأهلي

يقام ديربي جدة بين فريقي الاتحاد والأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة والعشرين.


الوحدة والنصر

يواجه نادي الوحدة صاحب المركز الثالث نظيره النصر صاحب الوصافة في الجولة الخامسة والعشرين.


الأهلي والهلال

مباراة قوية أخرى تجمع بين أهلي جدة ونظيره نادي الهلال في الجولة السادسة والعشرين.


الاتحاد والنصر

تقام مباراة فريقي اتحاد جدة والنصر في الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة للبطولة.
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